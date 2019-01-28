В России вступили в силу новые правила в сфере микрофинансирования

Москва, , 09:26 — REGNUM В России ограничили проценты по кредитам до одного года. Теперь, согласно вступившим в силу изменениям в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельность и микрофинансовых организациях», ставка по потребительским кредитам до одного года не может превышать 1,5% в день. Добавим, что с 1 июля 2019 года процентная ставка по договору займа снижается до 1% в день.

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Также законом предусмотрено, что после января 2020 года максимальная сумма долга не сможет более чем в 1,5 раза превысить первоначальный заём. Кроме того, вводится новый специализированный вид займа — в сумме до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 30% от суммы займа.

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Взыскание долгов по займам, выданным «чёрными кредиторами», запрещено. Такое право оставлено за юридическими лицами, компетентными в сфере кредитования, и физическими лицами, которые указаны заемщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий законопроект об ограничении ставок и размеров микрокредитов и микрозаймов Госдума РФ приняла во втором, решающем чтении 18 декабря 2018 года. 28 декабря 2018 года документ подписал президент РФ Владимир Путин.

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