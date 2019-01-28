Калужской области предложено возглавить проект «Агро «За качество»

Калуга, , 09:23 — REGNUM Проект «Агро «За качество», цель которого обеспечить выход на региональные рынки качественной российской продукции и комплексно поддержать сельхозпроизводителей представила 25 января вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в рамках бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты России, в условиях высокой конкуренции малому производственному бизнесу сложно напрямую попасть к покупателю.

«Главный вопрос, который мы должны решить, — создать рынки спроса. Бизнес появится там, где будет возможность реализовать продукцию, — сказала Елена Дыбова. — Надеемся, что такая развитая область, как Калужская, поможет нам в поиске решений».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ также обратила внимание на необходимость совершенствования условий участия предпринимателей в государственных закупках с целью стимулирования производителей к повышению качества выпускаемой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге планируется создание Дома бизнеса, который объединит различные институты развития. Как заявил генеральный директор «Агентства развития бизнеса» региона Стефан Перевалов, под одной крышей разместятся Госфонд поддержки предпринимательства, Агентство развития туризма, деловые объединения, содействующие развитию бизнес-среды. Добавим, что в сферу малого и среднего предпринимательства (МСП) Калужской области в 2018 году было привлечено 8,5 миллиарда кредитных средств. Целевая модель по поддержке МСП выполнена на 100%. Важным элементом цепи в финансировании проектов выступает Госфонд поддержки предпринимательства Калужской области.

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