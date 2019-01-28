Рубль «чувствует себя» уверенно

Москва, , 09:09 — REGNUM Заметное снижение доллара на мировых рынках 25 января к концу дня, фактически по всему спектру к другим главным валютам, низкое закрытие прошедшей недели на Forex по американской валюте, а также стабильный и достаточно высоко расположенный коридор колебаний нефтяных котировок от $60 до $62 за баррель марки Brent, плюс только что в ночь на 28 января снятые санкции США с компаний «Русал», «En+» и «Евросибэнерго», которые ранее находились под контролем Олега Дерипаски, — вот это главные причины, чтобы, несмотря на окончание налогового периода в России, рубль чувствовал себя уверенно, сохраняя определённый потенциал для укрепления, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Наиболее вероятный разброс колебаний в паре доллар/рубль в первые дни недели поэтому — от 65 до 66,70 руб. за доллар, однако с тяготением к нижней части этого коридора. А в случае ускорения подъёма нефтяных цен в район 64−65 долларов за баррель, или если позиции доллара на forex ещё более ослабнут накануне заседания ФРС США 29−30 января, где американский регулятор может подчеркнуть готовность не спешить с дальнейшим повышением ставок по доллару в ближайшие полгода — то у пары Доллар/Рубль могут быть и перспективы соскочить в ответ ещё чуть ниже, в район 64,50−64,70 руб. за доллар.

«Небольшое ослабление рубля в первой половине дня пятницы — технически смотрится пока что как обычный внутридневный откат, который мог бы растянуться в принципе во времени ещё на 2−3 торговых сессии, но выглядит он так или иначе на графиках как небольшая поправка к очень заметному январскому тренду на укрепление рубля, который слишком резко и быстро, пожалуй, всё-таки подорожал после праздников», — пояснил эксперт.

Связан был этот момент для отката с двумя факторами. Во-первых, это было объявление ЦБ о возобновлении с 1 февраля отложенных во II полугодии 2018 года объёмов покупок валюты для Минфина — однако эти дополнительные объёмы совсем невелики, и дадут ежедневную прибавку только в 2,8 млрд руб/ к уже задействованным и так же не слишком-то масштабным закупкам примерно на 15,6 млрд руб/ в день с 15 января. В сумме все эти закупки валюты составляют не более 1?5% от всего ежедневного оборота валютной секции Мосбиржи, так что операции ЦБ не станут в ближайшие месяц-два значительной поправкой к естественному раскладу спроса и предложения на валютном рынке. Во-вторых, нефть с середины прошлой недели отступала от пика в $63 чуть глубже в район $60,20 за баррель, однако с того момента держится опять повыше.

«После окончания периода укрепления рубля до отметки в 65 руб. или чуть ниже, стоит ждать возвращения спокойных колебаний пары доллар/рубль в более нейтральных котировках 66−68 руб. за доллар, однако затем долгосрочно согласен с прогнозом Bank of America Merrill Lynch об уровнях в 62−63 руб. за доллар в какой-то момент течение 2019 года или на конец 2019 года — в связи с ожидаемым ослаблением доллара США в течение года в пределах 10% на мировых рынках по отношению к корзине из других валют», — полагает Пушкарёв.

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