«Криптодолина» может приносить бюджету РФ 70 млрд ежегодно — эксперты

Москва, , 09:05 — REGNUM Бюджет России может получать от создания «криптодолины» в стране до 70 млрд рублей в год лишь по статье НДС за потребление электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные международной компании BitCluster, работающей в сфере майнинга криптовалют.

По мнению экспертов компании, прибыль бюджета от процесса добычи криптовалюты (майнинга) очевидна, так как такая деятельность сопряжена с затратой большого объема электроэнергии, а платежи за электричество в России теперь облагаются НДС со ставкой в 20%.

Свои подсчеты аналитики BitCluster строили, отталкиваясь от мощности электропотребления типичного устройства для майнинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года исследователи из Гавайского университета в Маноа (США) пришли к заключению, что в результате выработки криптовалют температура воздуха на Земле за 20 лет поднимется на 2 °C.

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