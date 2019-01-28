Названа самая популярная цель у граждан РФ для получения кредита

Москва, , 08:39 — REGNUM В России каждый третий житель страны может «похвастаться» тем, что выплачивает кредит. При этом самой распространённой целью, на которую берутся займы в банках, стал ремонт. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским агентством MAGRAM Market Research.

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Такой ответ дали 32% опрошенных. Деньги им требовались на ремонт дачи, квартиры или дома. Каждый четвертый потребитель оформил кредит ради покупки автомобиля. 18% респондентов взяли займ в кредитной организации для того, чтобы приобрести бытовую технику и электронику, пишет «Российская газета». Также тратят граждане РФ заёмные средства на повседневные нужды (13%) и погашение другого кредита в банке (9%).

При этом из тех граждан, кто взял кредиты в банке, большинство воспользовались потребительскими кредитами (67%), остальные оформили ипотечные.

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Опрос показал, что наибольший процент «закредитованных» жителей — в Сибирском и Уральском федеральных округах, 43% населения которых выплачивают потребительские кредиты и 38% — ипотечные.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным Центробанка РФ, долги граждан РФ по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году. В номинальном выражении объём кредитных долгов достиг 14,9 трлн рублей.

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