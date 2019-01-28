Мнение: «Идея горизонтальных субсидий имеет рациональное зерно»

Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM В целом идея горизонтальных субсидий имеет рациональное зерно, так как она способствует развитию межбюджетных отношений в РФ и создаёт новый пласт взаимоотношений между регионами, считает экономист, советник главы Бурятии Алдар Бадмаев.

«В тех случаях, когда имеют место кооперация, совместные проекты, интеграция, такие субсидии могут выступить финансовым рычагом выравнивания уровня развития регионов, возмещая отдельные диспропорции либо создавая точки роста в отдельных регионах, имеющих определенные преимущества в той или иной сфере, например туризма. Наибольший потенциал таких субсидий связан с регионами, близкими территориально либо связанными отношениями производственной кооперации. В этих случаях они выступают дополнительным фактором усиления их экономических взаимоотношений, снижая риски взаимодействия коммерческих структур, обеспечивая дополнительный импульс развития той или иной сферы региона-реципиента. В каких-то случаях данные субсидии могут обслуживать интересы бизнеса региона-донора, заинтересованного в продвижении на территории других регионов, дополняя коммерческие инвестиции и уменьшая их риски», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в России системы «горизонтальных субсидий» между регионами. Речь идёт о предоставлении субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого, а также об аналогичных финансовых взаимоотношениях между муниципалитетами. Инициативу планируют доработать.

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