Чиновникам Якутии не дали купить дорогие иномарки: вмешалась прокуратура

Якутск, , 08:56 — REGNUM Администрации Вилюйского района Якутии, объявившей аукцион с целью приобретения двух автомобилей за 5,3 млн рублей, запретили совершать такую покупку. Действия руководства муниципалитета прокуратура расценила как не соответствующие принципу эффективности распределения бюджетных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Оценка адекватности запланированных администрацией Вилюйского района трат проводилась в рамках проверки исполнения законодательства о контрактной системе закупок. На аукцион поступила одна заявка, руководство муниципалитета уже приняло решение о заключении контракта с единственным поставщиком.

«Согласно позиции прокуратуры данная закупка не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, согласно которому участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости экономности и результативности», — пришли к выводу в надзорном ведомстве.

Прокуратурой также было обнаружено нарушение ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: аукционная документация была оформлена с ограничением прав потенциальных участников торгов. В связи с этим в адрес главы Вилюйского района Сергея Винокурова внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Вилюйского района Якутии израсходует 5,3 млн рублей на покупку двух авто представительского класса. Как предполагалось, поставлять дорогие машины будет ООО «Колми».

Марки автомобилей в условиях закупки не называются, но там прописано, что каждая машина будет стоить 2,65 млн рублей. Объём двигателя каждого из приобретаемых авто должен составлять 3456 куб. см., год выпуска — 2018, предпочтительный цвет — тёмный металлик. ИА SakhaNews, основываясь на прописанных в закупке технических характеристиках, предположило, что администрация Вилюйского района намерена приобрести два автомобиля Toyota Camry в максимальной комплектации.