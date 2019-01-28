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Минтруду РФ предложили обновить потребительскую корзину

Экономика

В обновленной потребительской корзине должно быть больше рыбы, мяса, яиц и творога, в то время как объем соли, хлеба, сахара и растительных жиров следует уменьшить

Москва, 28 января 2019, 08:08 — REGNUM  В рацион жителей России должно быть включено больше белка и уменьшено количество быстрых углеводов и жиров. Такую «трансформацию» потребительской корзины предложили в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии, пишут 28 января «Известия».

По мнению экспертов центра, в обновленной потребительской корзине должно быть больше рыбы, мяса, яиц и творога, в то время как объем соли, хлеба, сахара и растительных жиров следует уменьшить. Данные предложения ФИЦ представил Минтруду РФ, пишет газета.

По мнению замглавы центра по научной работе Алексея Камбарова, в связи с изменениями состава потребительской корзины может существенно (на 30%) возрасти ее стоимость.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января депутаты Госдумы проголосовали против законопроекта, направленного на изменение структуры потребительской корзины.

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