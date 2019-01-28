Крупные предприятия Украины никто не хочет покупать — СМИ

Киев, , 08:18 — REGNUM На Украине почти нет спроса на объекты большой приватизации, которые планируют продать в 2019 году, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов, сообщило 25 января издание «Зеркало недели».

Чиновник отметил, что проблема государственных предприятий на Украине не сводится к одной коррупции, когда предприятие обрастает кучей частных фирм-посредников, отнимающих львиную долю доходов.

«Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует», — рассказал он.

По словам Нефёдова, Украина не имеет достаточно людей и ресурсов, чтобы качественно подготовить предприятия к приватизации, кроме того, многие из них необходимо реформировать, поскольку сама структура предприятий делает их неэффективными:

«Наши алмазы в короне большой приватизации — Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», облгазы — это советское наследие. Для нас они титаны промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Для большинства западных инвесторов их уникальность имеет, скорее, музейный смысл», — отметил чиновник.

Напомним, план по приватизации крупных предприятий Украины на 2018 год был сорван. Приватизация перенесена на 2019 год, а украинский фонд госимущества (ФГИ) обратился к МВФ с просьбой помочь решить проблемы, которые мешают продаже предприятий.

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