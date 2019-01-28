На Украине рассказали о последствиях разрыва договора по транзиту газа с РФ

Киев, , 08:07 — REGNUM Завершение контракта с Россией о транзите газа в Европу приведет к падению экономики Украины, об этом в эфире телеканала NewsOne, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Депутат напомнил, что контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы заканчивается 1 января 2020 года, при этом для обслуживания даже пустой трубы потребуется порядка $3 млрд ежегодно.

«Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?» — задался вопросом Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине эксперты и политики в один голос говорят о том, что после ввода в строй «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» украинская ГТС утратит свое значение, и Киев ждут колоссальные убытки.

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