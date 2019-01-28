В 2018 году активы банков в Казахстане выросли на 4,2%

Астана, , 07:39 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года активы банков в Казахстане составили 25,2 трлн тенге ($66,5 млрд), что на 4,2% больше, чем в 2017 году. Об этом 28 января сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Пятерка лидеров банковского сектора Казахстана сконцентрировала 62,4% от суммы активов всех банков. Активы Народного банка выросли на 72,6%, до 8,67 трлн тенге ($22,9 млрд), Сбербанка — на 8,3%, до 1,89 трлн тенге ($5 млрд), ForteBank — на 18,1%, до 1,78 млрд тенге ($4,7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года активы банков второго уровня Казахстана составили 24,877 трлн тенге ($65,7 млрд), что на 3% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

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