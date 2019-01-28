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США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

Экономика

Санкции были сняты после того, как Дерипаска снизил свою долю участия в компаниях

Вашингтон, 28 января 2019, 07:20 — REGNUM  Министерство финансов США сняло санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Евросибэнерго», однако в отношении самого бизнесмена ограничительные меры продолжают действовать, сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что санкции были сняты после того, как Дерипаска снизил свою долю участия в компаниях.

«Департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США снял санкции, наложенные на En+, РУСАЛ и «Евросибэнерго», — говорится в сообщении.

Напомним, весной 2018 года Соединенные Штаты объявили о новых ограничительных мерах против России. В числе компаний и граждан, попавших под санкции, оказались данные компании и их владелец Олег Дерипаска.

Позже в США заявили, что могут снять санкции с этих компаний, если бизнесмен откажется от контроля над ними, после чего Дерипаска сократил долю своего участия в капиталах указанных предприятий.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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