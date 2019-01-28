Росту цен на нефть благоприятствует политика

Москва, , 07:13 — REGNUM На лондонской товарной бирже ICE 25 января нефть сорта Brent продолжала расти. К вечеру баррель Brent вырос на 0,13%, до $61,23, вновь вернувшись на важный психологический уровень, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Данные по коммерческим запасам нефти в США, вышедшие накануне, показали сильный рост запасов, на 7,97 млн баррелей, что сильно разошлось с прогнозом рынка, ожидавшего небольшого падения запасов. Однако на рынок эти данные не повлияли. Больше влияет ситуация в Венесуэле, так как США, понимая, что попытка переворота провалится, могут ввести новые санкции против этой страны, включая и нефтяное эмбарго.

Но ситуация в Венесуэле не сильно мешает росту цен на нефть. Больше на рынок повлияли вышедшие 25 января данные от Baker Hughes, согласно которым число активных нефтяных платформ в США выросло на 10 единиц, до 862 платформ. Так что, согласно статистике, пока рано делать выводы о том, что добыча сланцевой нефти в США переживает кризис.

Одновременно политика скорее благоприятствует росту цены на нефть. Прогноз по цене нефти Brent на сегодня, 28 января, сохраняется на уровне $60−62 за баррель.

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