Нижегородский моногород теряет МУП «Комбинат школьного питания»

Кулебаки, Нижегородская область, 28 января 2019, 03:51 — REGNUM В нижегородском моногороде Кулебаки в отношении муниципального предприятия, отвечающего за питание предприятий и отработавшего на рынке 22 года, введен первый этап процедуры банкротства — наблюдение. МУП «Комбинат школьного питания» пробудет под ним до 21 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, предприятие, созданное в июле 1997 года, самостоятельно инициировало банкротство, так как не смогло рассчитаться по своим счетам на общую сумму свыше 1,2 млн рублей. Город Кулебаки входит в число моногородов со стабильной социально-экономической ситуаций. Численность жителей на 2017 год здесь составляла почти 33 тыс. человек, градообразующее предприятие — ПАО «Русполимет». В сфере питания у администрации есть ещё один профильный МУП — «Центр организации питания».
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Суд рассмотрел исковое заявление МУП и пришёл к выводу об его обоснованности, введя наблюдение до 21 мая 2019 года. Временным управляющим был утверждён Игорь Смольянинов — член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».
"По состоянию
Установлено также, что у МУП имеется здание гаража, нежилое здание, транспортное средство марки ГАЗ-3110 и нежилое помещение.