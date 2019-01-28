Нижегородский моногород теряет МУП «Комбинат школьного питания»

Кулебаки, Нижегородская область, , 03:51 — REGNUM В нижегородском моногороде Кулебаки в отношении муниципального предприятия, отвечающего за питание предприятий и отработавшего на рынке 22 года, введен первый этап процедуры банкротства — наблюдение. МУП «Комбинат школьного питания» пробудет под ним до 21 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, предприятие, созданное в июле 1997 года, самостоятельно инициировало банкротство, так как не смогло рассчитаться по своим счетам на общую сумму свыше 1,2 млн рублей. Город Кулебаки входит в число моногородов со стабильной социально-экономической ситуаций. Численность жителей на 2017 год здесь составляла почти 33 тыс. человек, градообразующее предприятие — ПАО «Русполимет». В сфере питания у администрации есть ещё один профильный МУП — «Центр организации питания».

Читайте также: Не прибыльные школьники: нижегородский МУП пошёл на банкротство

Суд рассмотрел исковое заявление МУП и пришёл к выводу об его обоснованности, введя наблюдение до 21 мая 2019 года. Временным управляющим был утверждён Игорь Смольянинов — член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

"По состоянию на 06.09.2019 года сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника, которые им не оспариваются, составляет 1 202 419,81 рубля, из которых: сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том числе срок исполнения которых наступил на дату подачи данного заявления должника в размере 161 175,44 рубля; сумма задолженности по оплате труда работников и выплате им выходных пособий в размере 13 989 рублей 18 копеек задолженность по обязательным платежам 1 027 255,19 рубля, в том числе: по налогам — 638 883,64 рубля; в Пенсионный фонд Российской Федерации — 363 955,76 рубля; в другие внебюджетные фонды — 24 415,79 рубля. Также в отношении должника возбуждены исполнительные производства №23 410/17/52 036-ИП; №23 797/17/52 036-ИП», — отмечалось в определении суда.

Установлено также, что у МУП имеется здание гаража, нежилое здание, транспортное средство марки ГАЗ-3110 и нежилое помещение.