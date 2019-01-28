«Отклонение от проекта»: зоопарк в Казани строят с нарушениями

Казань, , 03:33 — REGNUM Арбитражный суд Татарии привлёк к административной ответственности компанию, принадлежащую депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, на днях потерявшую многомиллиардный контракт на строительство второго пускового комплекса космодрома «Восточный» — ООО «ПСО «Казань». Нарушения были выявлены в рамках реконструкции зоопарка в Приволжском районе Казани (первая очередь), где ПСО выступает генподрядчиком. Часть из них была связана с отклонением от первоначального проекта и доступом в здание маломобильных групп. Нарушения были обнаружены инспекцией государственного строительного надзора республики, но в срок не устранены. В связи с этим компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проект нового казанского зоопарка начали реализовывать на территории зооботсада в июне 2015 года. По первоначальному плану объект, который по сути своей должен стать сафари-парком, займёт площадь около 217 га, из которых на сам зоопарк, получивший название «Река Замбези», придётся 22 га. Завершить работы, на которые в 2015 году было выделено около 1 млрд рублей, планировалось в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались. В конце мая 2018 года городские власти утверждали, что открытие произойдёт в четвёртом квартале, но этого не случилось. Новый срок открытия — третий квартал 2019 года.

В конце декабря 2018 года на итоговой пресс-конференции мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что «подавляющее большинство работ было сделано».

"К сожалению, генподрядчик не рассчитал силы, есть у них объективные причины. Сейчас там другой подрядчик, надеемся, будет все в новом году. Животные куплены, некоторые пока находятся в Африке», — добавил он.

Между тем генподрядчик у объекта не менялся, и им по-прежнему остаётся ООО «ПСО «Казань», отметившиеся на стройках Универсиады-2013, стадионах ЧМ-2018 по футболу в Саранске и Самаре, а также потерявшее контракт на 38,7 млрд рублей на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье.

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Не всё гладко оказалось и при реконструкции зоопарка. 31 августа 2018 года инспекция стройнадзора провела повторную проверку ООО «ПСО «Казань» по данному объекту на предмет исполнения предписания от 7 августа.

Выяснилось, что предписание «не исполнено, нарушения не устранены». В их числе — «во входной группе, где предусмотрены и оборудованы санузлы для посетителей, включая маломобильные группы населения, комната оказания первой медицинской помощи в отклонение от проекта установлены входные двери с шириной открывания в свету менее 1,2 м (фактически 0.95−1,0 м)», а также «проектом не предусмотрены и не установлены навесы над данными входами (нарушение ст. ст. 12, 30 ФЗ РФ от 30.12.2009 г. No 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. 1.1, 1.5, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 СП 59.13 330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населений». Помимо этого, в универсальном санузле магазина сувениров, доступном для маломобильных групп, ширина открывания установленной двери менее 0,9 м, что также нарушение техрегламент и строительные нормы, в вольере для носорога были также обнаружены два нарушения, было обнаружено и нарушение в вольере для жирафа, в том числе «несущие конструкции обшивки карниза в/о В-И/1.1−4.1 не соответствуют требованиям проектной документации», а в вольере для львов и гепардов «толщина подшивной строганной доски на свесах крыши в осях 1−13/А-Н составляет 25 мм, тогда как по проекту 50 мм», а также «между подшивными строганными досками, установленными на свесах крыши в осях 1−13/А-Н, имеются зазоры до 20 мм, по проекту зазоры между подшивными строганными досками отсутствуют».

"Таким образом, строительный контроль ведется не должным образом поскольку нарушения своевременно не выявляются в ходе строительного контроля и не принимаются необходимые меры для их устранения, не должным образом проверяется соблюдение последовательности и состав технологических операций при осуществлении строительства объекта, операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ, что является нарушением», — отмечается в решении суда.

Доводы ответчика, что эти работы выполняет субподподрядчик — ООО «ОСК Ресурс», суд отклонил в связи с тем, что договором подряда «не предусмотрено, что ответственность за обеспечение строительного контроля за соответствием выполняемых работ проектной документации, а именно, за исполнение выданных предписаний несет подрядчик — ООО «ОСК «Ресурс». Генподрядчика в итоге признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 50 тыс. рублей.