Долги экс-главы «Татфондбанка» могут потяжелеть ещё на 0,4 млрд рублей

Казань, , 02:49 — REGNUM Долги банкротящегося бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжают увеличиваться. Конкурсный управляющий «Татфондбанка» — госкопорация «Агентство по страхованию вкладов» потребовало включить в реестр кредиторов ещё одну сумму — более 419 млн рублей. Слушания по данным притязаниям Арбитражный суд Татарии назначил на 18 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ, где к тому моменту доля региона была более 40%, начал испытывать финансовые затруднения уже в ноябре 2016 года, а в середине декабря регулятор ввёл в банке временную администрацию. Предпринимаемые меры восстановить платежеспособность крупнейшего банка Татарии, имевшего филиалы в ряде регионов России, не смогли, и уже в начале марта 2017 году он лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен. Начиная с марта расследуется и уголовное дело, фигурантом свыше 20 эпизодов которого является и Роберт Мусин. Среди вменяемых преступлений — мошенничество, злоупотребление полномочиями. Общий ущерб превышает 50 млрд рублей, более 20 млрд рублей из которых ТФБ уже заявил как причинённый ущерб по четырём эпизодам.

Банкротства Мусина потребовал в августе 2017 года конкурсный управляющий ТФБ, и первым этапом процедуры банкротства была сделана попытка восстановить финансовое положение экс-банкира через реструктуризацию задолженности, но это не помогло, и в июле 2018 года он был признан банкротом. Сейчас идёт формирование конкурсной массы для реализации имущества с торгов. С учётом заявленных, но ещё не рассмотренных претензий, долг бывшего банкира может превысить 22,5 млрд рублей. Для сравнения: задолженность ТФБ перед 18 тыс. кредиторами превышает 166 млрд рублей.

Объём претензий кредиторов Мусина продолжает расти, больше всех их у конкурсного управляющего некогда возглавляемого им банк. 18 февраля 2019 года суд рассмотрит ходатайство о включении в реестр суммы 419 926 446,81 рубля. Известно, что рассмотрение ходатайства было отложено в связи с тем, что отдельным иском должник оспаривает этот долг.