MasterCard подаст новую заявку на выпуск банковских карт в Китае

Пекин, , 15:39 — REGNUM Американская компания MasterCard подаст ещё одну заявку на получение лицензии на выпуск банковских карт на территории Китая. Об этом сообщает Reuters.

На прошедшей неделе китайское издание Beijing News сообщило, что американская компания MasterCard, подавшая заявку на получение лицензии, необходимую для выпуска банковских карт на территории Китая, отозвала её по собственному желанию.

В американской компании заявили, что рассчитывают получить доступ на внутренней рынок Китая, поэтому продолжают прилагать усилия для получения лицензии. Сообщается, что новая заявка будет подана в ближайшее время.

Первой американской финансовой компанией, получившей одобрение на проведение платежей по банковским картам на территории Китая, стала American Express. Эта сеть получила соответствующее разрешение в ноябре 2018 года. До этого иностранные компании могли выпускать банковские карты в Китае только в сотрудничестве с банком China UnionPay.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года СМИ сообщили, что заявки компаний Visa и MasterCard на получение лицензия для осуществления процессинга пластиковых карт, не принимаются к рассмотрению Народным банком Китая.