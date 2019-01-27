В Южной Корее ожидают снижения темпов роста экономики

Сеул, , 15:02 — REGNUM Центральный банк Республики Корея выпустил прогноз, согласно которому экономика страны за 2019 год вырастет на 2,6%. Об этом сообщает Nikkei.

Издание отмечает, что 2018 году экономика Южной Кореи выросла на 2,7%. Этот показатель стал самым низким за последние шесть лет, однако эксперты Банка Кореи считают, что темпы роста в 2019 году продолжат сокращаться.

Старший экономист Oxford Economics Томми Ву настроен ещё более скептически, он считает, что в 2019 году южнокорейская экономика вырастет на 2,3%. Близкие цифры называет и Ким Чин-вук из Citibank, считающий, что рост экономики составит 2,4%.

Эксперты объясняют снижение роста южнокорейской экономики замедлением развития экономики Китая. Ожидается, что в этом году спрос в Китае на полупроводники и продукты нефтехимического производства, экспортируемые из Южной Кореи, останется слабым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало новый инвестиционный рейтинг. Южной Корее был присвоен рейтинг «АА-», сохраняющийся с 2012 года.