По Крымскому мосту пустят пригородные поезда, которые свяжут Крым и Кубань

Москва, , 14:15 — REGNUM После запуска движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту, также будет запущено и движение пригородных поездов. Об этом сегодня, 27 января, пишет «Российская газета».

Планируется, что пригородные поезда будут курсировать между Анапой и Феодосией. Всего будет запущено четыре пары электричек, которые существенно улучшат транспортное сообщение между Крымом и Краснодарским краем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту должен быть осуществлен в декабре 2019 года. Наибольшее число пассажирских поездов будет ходить в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Станциями назначения будут Симферополь, Севастополь, Феодосия и Евпатория. Также известно, что из Москвы в Симферополь будут ходить двухэтажные пассажирские составы.

Кроме того, будут запущены пассажирские поезда из Мурманска в Симферополь, из Кисловодска в Феодосию и Севастополь, и поезд с Урала, который будет курсировать по маршруту Екатеринбург — Симферополь.