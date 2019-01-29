Баснословные счета за отопление для жителей Украины еще удвоятся

Киев, , 01:13 — REGNUM Жители Украины, получив огромные счета за отопление, не стали их оплачивать. Пока оплаченными остаются менее половины счетов (оплачено только 7,8 млрд грн суммарно за все услуги), управляющие организации публично ищут виноватого в столь крупных цифрах в квитанциях, — но кто бы ни был в ответе — «Нафтогаз», миниэнерго или облгазы, у многих граждан в принципе нет нужной суммы. Подробнее об этой и других новостях украинской энергетики пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

«Данные Госстата подтверждают: самые большие долги у нас за газ, отопление и горячую воду. Так, за газ украинцы задолжали 22,61 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду — 13,6 млрд грн, за содержание домов и придомовых территорий — 4 млрд, за холодную воду и водоотвод — 3,1 млрд, за электроэнергию — 4,3 млрд, за вывоз мусора — 0,6 млрд грн», — говорит директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии «Страна.ua».

И это — ноябрьские счета, в декабре отопление стоит в среднем еще в два раза больше. квитанции.

На фоне дорогих услуг ЖКХ появились нового типа мошенники, которые якобы от лица облэнерго продают желающим скидки на оплату электроэнергии. В то же время случаются и вовсе парадоксальные ситуации, как, например, в Запорожской области, где задолженность титано-магниево комбината перед «Запорожьеоблэнерго» составила уже 778 млн грн — в итоге поставщик электроэнергии уже сам не может оплачивать свою деятельность. Как следствие, счета облэнерго были арестованы: «Запорожьеоблэнерго» лишено средств для финансирования любых хозяйственных операций, включая закупки топлива. А ведь Запорожская область является крупнейшим из украинских регионов производителем электроэнергии.

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