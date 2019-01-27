Остановка работы правительства США принесла убытки на $6 млрд

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Экономические аналитики из S&P Global Ratings подсчитали убыток американской экономики от рекордно долгой приостановки работы правительства США. Соответствующий отчет опубликован накануне, 26 января, на сайте компании, которая занимается исследованием финансовых рынков.

Эксперты считают, что реальный внутренний валовый продукт США за каждую неделю, что правительство не работало, теряет около $1,2 млрд. В эту цифру включены потери производительности труда более 800 тыс. государственных служащих, а также компаний, которые ведут совместный бизнес с правительством. Также учитывались и косвенные потери, например, отмена туристических поездок в национальных парках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа правительства США была остановлена 22 декабря 2018 года так как демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться о федеральном бюджете на 2019 финансовый год. Главным камнем преткновения стала статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

Только 26 января администрация президента США Дональда Трампа согласилась пойти на некоторые уступки демократам и пойти на соглашение, чтобы возобновить работу правительства. Однако президент продолжает требовать от палаты представителей Конгресса, где большинство у демократов, денег на строительство стены (около $5,7 млрд). Если к 15 февраля администрация не получит этих денег, то Трамп грозит новой остановкой работы правительства и даже введением чрезвычайного положения на границе с Мексикой, чтобы возвести там стену.