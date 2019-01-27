В Великобритании торговая сеть Tesco сократит 15 тыс. рабочих мест

Лондон, , 08:04 — REGNUM Крупнейшая в Великобритании розничная торговая сеть Tesco собирается сократить порядка 15 тыс. рабочих мест в целях экономии. Об этом сегодня, 27 января, пишет газета газетаThe Mail on Sundayсо ссылкой на источники.

Глава торговой сети Tesco Дейв Льюисспытается сэкономить до 2020 года 1,5 млрд фунтов стерлингов. В рамках этой программы экономии из крупных магазинов Tesco могут исчезнуть отделы, торгующие рыбой, мясом, а также гастрономические отделы.

Пекарни в крупных магазинах Tesco вместо свежего приготовленного теста будут использовать замороженное. Это сократит потребность в квалифицированных пекарях.

Также планируется отказаться от столовых для сотрудников Tesco и установить вместо них торговые автоматы.

Все эти меры приведут к тому, что около 15 тыс. сотрудников Tesco будут уволены в связи с сокращением их рабочих мест. Оптимизация затронет большую часть из 732 крупных магазинов Tesco.