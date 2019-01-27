Как Москва тратит миллионы на невидимые декорации

Георгий Серебряков, , 08:19 — REGNUM

Новогодние каникулы прошли, а расходы на праздничные декорации остались. Обслуживание иллюминации и временных конструкций обойдется в десятки, если не сотни миллионов рублей. В обременительных расходах ради коротких мгновений красивой жизни разбирался корреспондент ИА REGNUM.

В праздники москвичи нередко задавались вопросом, сколько денег ушло на новогодние представления и обустройство столицы. Кто-то считал в рублях, кто-то в годовых окладах врачей и педагогов. Некоторые припоминали, где в столице закрыли, точнее, оптимизировали очередное медучреждение. И рассуждали: не лучше ли было эти деньги пустить в социальную сферу, чем на пару недель развесить по городу гирлянды?

В этом году новогоднее оформление столицы обошлось в сумму около 300 млн рублей, на концерты, ярмарки, другие массовые мероприятия потратили больше 400 млн. Оценив размах новогодних гуляний, никто не задумался, сколько денег Москва тратит на содержание, обслуживание и хранение декораций, которые уже стали ей в сотни миллионов рублей. Оказалось, что расходы эти могут существенно увеличить стоимость праздника.

Например, одно только хранение иллюминации и декораций может обойтись примерно в 60 миллионов рублей, следует из информации, которую разместило на официальном сайте госзакупок акционерное общество «Объединенная Энергетическая Компания» (ОЭК). С 2016 года именно она проводит закупки для праздничного оформления. Ранее эти процедуры проводил департамент СМИ и рекламы.

Учредителем ОЭК является департамент городского имущества Москвы, но для госкомпаний правила закупок существенно отличаются от процедур, которые вынуждены соблюдать государственные и муниципальные учреждения. Проводи закупки для новогодних праздников департамент городского имущества, условия по выбору поставщиков были бы жестче, чем в ситуации, когда продукцию закупает учрежденная им компания. Акционерное общество хоть и принадлежит на 100% государству, но чувствует себя вольготнее. Таким образом ОЭК, которая учреждена структурным подразделением мэрии, закупает декорации к новогодним праздникам в столице по более мягким правилам, чем это делал бы её учредитель.

ОЭК не только помогает подготовить столицу к празднику, но и заботится о декорации до следующего нового года. Забота эта, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, стоит недёшево. Оказывается, иллюминацию, которая радует москвичей и гостей столицы две недели в году, потом негде хранить. Поэтому «Объединенная Энергетическая Компания» арендует для этого территории и складские помещения.

В конце прошлого года ОЭК заключила договор аренды с единственным исполнителем — ОАО «Автомагазин Вешних Вод». Из документов (есть в распоряжении ИА REGNUM ) следует, что московская госкомпания приобрела во временное пользование 14 тысяч квадратных метров открытой площадки по адресу Москва, улица Вешних Вод, владение 8А. Этот же адрес является фактическим местонахождением исполнителя.

Территория, если верить договору, покрыта асфальтной крошкой или щебнем, огорожена железобетонным забором с воротами, оборудована наружным освещением вдоль периметра забора, средствами защиты периметра «Егоза», средствами сигнализации и видеонаблюдения, помещением для охраны. В договоре прописана только одна цель, с которой арендатор вправе использовать территорию: хранение объемно-декоративных конструкций. Договор аренды заключили на срок с 1 декабря 2018 года до 31 октября 2019-го. Цена квадратного метра (в 2019 году) составит 1991 рублей в месяц. Стоимость же всей сделки — 25 522 280 рублей.

Кроме того, госкомпании придется раскошелиться на содержание объекта. Договором предусмотрено, что арендатор должен обеспечивать вывоз снега, убирать площадку в зимнее и летнее время, самостоятельно организовать вывоз всех отходов, образующихся в результате его деятельности, ремонтировать любые поломки, которые произошли по виде арендатора или его посетителей.

Ограничиваться арендой 14 тысяч квадратных метров ОЭК не собирается. Компания известила на сайте госзакупок, что проводит электронный конкурс, чтобы заключить ещё один договор аренды. На этот раз не открытой территории, а складских помещений площадью не менее 9 532 квадратных метров. Начальная цена контракта — 35 933 828,92 рублей.

Изучив документацию закупки, в глаза бросается одна примечательная деталь — требование к местоположению складских помещений. Расположены одни должны быть в Северо-Восточном административном округе Москвы, в границах улиц: Проектируемый проезд № 5061, Вешних Вод, Проектируемый проезд № 5059. В пределах этой территории расположена площадка, где ОЭК арендовала 14 тысяч квадратных метров открытой территории. Из протокола вскрытия заявок следует, что предоставить помещения изъявили желание две организации: ООО «Партнеры» готова предоставить место под склад за 28 447 614,55 млн рублей и ОАО «Автомагазин Вешних Вод» — та самая фирма, с которой московская госкомпания уже заключила договор аренды открытой территории. Причем акционерное общество в своем предложении даже не снизило стоимость начальной цены контракта, предложив максимально возможную сумму — 35 933 828,92. С учетом специфики такого вида закупки как конкурс, оценивать предложения участников будут не только по цене, но и по квалификации. В данном случае — по опыту, то есть по количеству договоров, которые организация заключила до этого. На момент написания статьи победителя закупки ещё не определили.

Чем обосновано требование к месту склада? В документации не объясняют, с чем связана такая потребность. С учетом того, что под это требование подходит компания, с которой ранее уже заключили договор аренды, условие кажется сомнительным. Что если по другим адресам складские услуги были бы дешевле? Почему нельзя арендовать склад в Московской области, где цены ниже, чем в столице? Особенно удивительно, что у города не нашлось собственной площадки для хранения, и пришлось обращаться к коммерческим структурам.

Такое вот постпраздничное послевкусие оставляют новогодние декорации. Схемы же, по которым отбирают арендодателей, вызывают много вопросов. Впрочем, как и сама целесообразность таких больших трат на декорации. Не лучше ли было на эти деньги увеличить численность врачей, педагогов, соцработников, благоустроить парки и улицы, чтобы население радовалось круглый год?