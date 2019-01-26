В Калуге намерены открыть Дом бизнеса

Калуга, , 18:59 — REGNUM В сферу малого и среднего предпринимательства (МСП) Калужской области в 2018 году было привлечено 8,5 миллиардов кредитных средств. Об этом заявил 25 января в рамках бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате Калужской области генеральный директор «Агентства развития бизнеса» региона Стефан Перевалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Целевая модель по поддержке МСП выполнена на 100%, — сказал Перевалов. — За этой цифрой стоит работа многих организаций, входящих в систему поддержки бизнеса на территории нашего региона. Целевая модель по МСП представляет собой 10 основных направлений и 45 показателей, которые надо было выполнить».

По его словам, в Калужской области выстроена система консалтинга и обучения. Информационно-консультационными мероприятиями было охвачено 12% предпринимателей региона. И планируется в дальнейшем нарастить эту цифру, отметил он.

Перевалов в контексте имущественной поддержки отметил, что земли и муниципальное имущество были инвентаризированы и собраны в единую онлайн-базу. Она содержит почти 200 тыс. га земель разных видов разрешенного использования и более 500 муниципальных объектов, готовых для размещения проектов.

«Важным элементом цепи в финансировании проектов выступает Госфонд поддержки предпринимательства Калужской области, — подчеркнул Стефан Перевалов. — В 2018 г. фонд выдал бизнесу гарантии на сумму более 480 миллионов рублей. Это позволило привлечь нашим проектам порядка 2,5 млрд рублей кредитных средств. Согласно целевой модели стояла задача, чтобы во всех муниципалитетах были свои программы поддержки предпринимателей. Результат — все программы приняты».

По его словам, в ближайших планах — создание в Калуге Дома бизнеса, который объединит различные институты развития.

«Под одной крышей с ними разместятся Госфонд поддержки предпринимательства, Агентство развития туризма, деловые объединения, содействующие развитию бизнес-среды, — резюмировал Перевалов. — В этом вопросе мы опережаем многие регионы России».