Латвия ищет способы сохранить российский транзит

Рига, , 18:31 — REGNUM С тем, что Россия все больше грузов переваливает в собственных портах на Балтике, приходится считаться, и Латвийская железная дорога должна быть готова к тому, что в перспективе объем российских грузов может критически снизиться. Об этом заявил новый министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, пишет Dienas Bizness.

«Нужны такие тарифы на инфраструктуру, чтобы грузы было выгодно везти в Латвию и в местных перевозках использовать железную дорогу», — считает чиновник.

Ранее представители стивидоров Латвии заявляли, что именно недостаточно эффективная организация процессов в работе Латвийской железной дороги и монополизм компании негативно влияют на развитие транспортного и тразитного потенциала страны.

Сейчас часть российских грузов по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой «логистике добавленной стоимости» (value added logistics).

В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие условия чаще всего недоступны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивидоры Латвии работают в убыток из-за монополии железной дороги