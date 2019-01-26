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Латвия ищет способы сохранить российский транзит

Экономика

Чтобы сохранить транзит через Латвию, необходимо изменение тарифов на перевозки, особенно по железной дороге, считает новый министр сообщения Латвии

Латвия ищет способы сохранить российский транзит
Иван Шилов © ИА REGNUM
Товарный поезд

Рига, 26 января 2019, 18:31 — REGNUM  С тем, что Россия все больше грузов переваливает в собственных портах на Балтике, приходится считаться, и Латвийская железная дорога должна быть готова к тому, что в перспективе объем российских грузов может критически снизиться. Об этом заявил новый министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, пишет Dienas Bizness.

«Нужны такие тарифы на инфраструктуру, чтобы грузы было выгодно везти в Латвию и в местных перевозках использовать железную дорогу», — считает чиновник.

Ранее представители стивидоров Латвии заявляли, что именно недостаточно эффективная организация процессов в работе Латвийской железной дороги и монополизм компании негативно влияют на развитие транспортного и тразитного потенциала страны.

Сейчас часть российских грузов по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой «логистике добавленной стоимости» (value added logistics).

В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие условия чаще всего недоступны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивидоры Латвии работают в убыток из-за монополии железной дороги

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Морские порты России и транзит
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