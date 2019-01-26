Оппозиционер намерен «помочь» бюджетникам. Но захотят ли этого бюджетники?

Москва, , 18:16 — REGNUM Блогер Алексей Навальный предложил пользователям сети, а конкретно — работникам бюджетной сферы — «юридическую услугу по подготовке и направлению в уполномоченные органы государственной власти или подготовке и направлению Заказчику жалоб на невыполнение поручений Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Исходя из информации на сайте проекта, данное предложение «является официальным предложением (публичной офертой в соответствии п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) Общества с ограниченной ответственностью «Страна приливов»

Главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков на своей странице в социальной сети прокомментировал очередную идею Алексея Навального и его соратников.

«Чтобы понять — как именно Алексей Навальный будет с помощью «армии юристов» бороться за повышение зарплат бюджетников, нужно просто прочитать Оферту, с которой должен согласиться каждый, кто захочет пожаловаться через сайт Навального на свою зарплату. Читаем: Пункт 4. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ Исполнитель:4.1. Оказывает юридическую услугу по подготовке и направлению в уполномоченные органы государственной власти или подготовке и направлению Заказчику жалоб на невыполнение поручений Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. … Юридическая услуга по выбору Заказчика оказывается посредством подготовки жалобы Заказчика на невыполнение поручений Указа Президента РФ … и направления ее в уполномоченные органы посредством сервисов подачи электронных обращений, действующих на сайтах этих органов или путем подготовки текста жалобы и его направления на электронную почту Заказчика». Итого: жалоба просто запихивается в форму на сайте губернатора, АП РФ, правительства — куда угодно. А там — хоть не рассветай. Борьба состоялась — услуга оказана! Ну, или сами отправляйте — если хотите. Но это еще мелочи!», — подчеркивает Александр Шершуков.

«4.2. Оказывает услугу по предоставлению Заказчику информации (информированию Заказчика) по темам, которые Исполнитель посчитает важными (далее — Услуга по информированию). Информация, предоставляемая Исполнителем по настоящему договору, направляется на электронную почту Заказчика. Услуга по информированию оказывается с периодичностью определяемой Исполнителем с момента принятия настоящих условий Оферты и до момента расторжения договора. Услуга по информированию оказывается безвозмездно». Стоп! То есть формируется база данных, через которую люди, недовольные своей зарплатой, будут информироваться О чем информироваться? Обо всем, что покажется важным А.Навальному. А можно без информирования? Неа», — уточняет главный редактор газеты «Солидарность» (здесь и ниже стилистика и орфография источника сохранены — ИА REGNUM )

«7. Услуги, указанные в пункте 4 предоставляются только вместе. Соглашаясь на оказание услуги, указанной в пункте 4.1 Заказчик соглашается на оказание ему услуги, предусмотренной в пункте 4.2.». То есть в обмен на свои персональные данные и готовность слушать А. Навального на любые темы, вашу жалобу запихнут в электронную форму. Ванька Жуков, который писал на деревню дедушке Константину Макарычу, не имел интернета. Плохо ему было! С другой стороны, А. Навальный не мог ему предложить свои услуги, в обмен на согласие в дальнейшем ездить по ушам неопределенное время», — продолжает свой анализ Александр Шершуков.

«Кстати, ездить может не только А. Навальный: «11. Исполнитель вправе передать свои права и обязанности, связанные с оказанием юридических услуг и услуг по информированию, третьим лицам». То есть созданную базу данных «Недовольные зарплатой в РФ» А. Навальный может переуступить кому угодно. С вашего согласия. И ездить по ушам будет даже не более-менее уже знакомый А. Навальный, а какой-нибудь Б.Зарплатный. Ма-ла-дец!))» — завершает свой комментарий главный редактор газеты «Солидарность».