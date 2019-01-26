Reuters считает объемы импорта нефти в Китай

Пекин, , 16:21 — REGNUM 25 января агентство Reuters сообщило подведенным им итоги поставок нефти в Китай за 2018 год.

Первое место среди поставщиков вот уже третий год подряд занимают российские компании — объем поставок составил 71,49 млн тонн (522 млн баррелей) или 1,43 млн баррелей в сутки. На втором месте Саудовская Аравия, экспортировавшая в Китай в 2018 г. 56,73 млн тонн нефти (413 млн баррелей) или 1,13 млн баррелей в сутки.

По данным Reuters, рост спроса на российскую нефть был обусловлен тремя причинами — рост мощности нефтеперерабатывающих заводов Китая, снижением на 20% поставок нефти из Ирана и на 24% — из Венесуэлы.

При этом Reuters несколько застенчиво не дает никаких данных по поставкам в Китай нефти из США, объем которых в результате торговой войны между этими странами уменьшился кратно. Среди причин роста поставок из России нет информации о том, что в начале 2018 было закончено строительство второй нитки отвода от нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) — «Сковородино — Мохэ», по которому за 2018 год было поставлено 28,3 млн тонн, что и привело к значительному увеличению объемов экспорта российской нефти в Китай.