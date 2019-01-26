Кузбасс нарастил добычу и обогащение угля

Кемерово, , 16:19 — REGNUM 25 января итоги своей работы в 2018 году подвело объединение «Кузбассразрезуголь» (входит в состав УГМК, Уральской горно-металлургической компании, состоит из разрезов Кедровского, Моховского, Бачатского, Краснобродского, Талдинского и Калганского и из шахты Байкаимская).

В течение года «Кузбассразрезуголь» добыло 48,4 млн тонн угля, из которых 42,8 млн тонн отправлено потребителям, остальные использованы для собственных нужд объединения. При этом на экспорт было отправлено 70% продукции — 30 млн тонн. На обогатительных фабриках и установках компании за 2018 год переработано более 41,8 млн тонн угля, доля переработанного угля в общем объеме угледобычи составила 86%.

В 2019 году «Кузбассразрезуголь» продолжит техническое перевооружение производства, направленное на увеличение в парке компании высокопроизводительного горнотранспортного оборудования большой единичной мощности. В 2019 году «Кузбассразрезуголь» планирует нарастить уровень добычи еще на 2 млн тонн (на 4%) и перешагнуть 50-милионный рубеж.