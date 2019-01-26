Роснефть готовится к восстановлению нефтегазовой отрасли Сирии

Москва, , 16:18 — REGNUM 25 января стало известно о подписании соглашения между Роснефтью и министерством энергетики и водных ресурсов Ливана, на основании которого российская компания получит на 20 лет в свое оперативное управление терминал по хранению нефтепродуктов в порту города Триполи.

Триполи — второй по величине город Ливана, административный центр мухафазы Северный Ливан и крупнейший порт на севере страны, расположен в 60 км от баз ВМФ России в Тартусе (Сирия).

Соглашение предполагает проведение Роснефтью работ по реконструкции и увеличению пропускной мощности нефтетерминала. В своем комментарии о соглашении глава Роснефти Игорь Сечин отметил, что «соглашение позволит Роснефти усилить свое присутствие в регионе, улучшить эффективность существующих интегрированных цепочек поставок, будет способствовать развитию международной торговли компании». Поставки нефти из Сирии на терминал Триполи осуществлялся по магистральному нефтепроводу, работа которого была прервана после событий 2011 года. Война в Сирии постепенно заканчивается, и после восстановления нефтегаза стране потребуются маршруты экспорта нефти, Роснефти вполне под силу не только восстановить, но и увеличить мощность нефтепровода.