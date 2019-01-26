Суббота, 26 Января 2019 года
16:18:34 МСК

Роснефть готовится к восстановлению нефтегазовой отрасли Сирии

Экономика

Заключено соглашение об оперативном управлении нефтетерминалом в ливанском Триполи

Москва, 26 января 2019, 16:18 — REGNUM  25 января стало известно о подписании соглашения между Роснефтью и министерством энергетики и водных ресурсов Ливана, на основании которого российская компания получит на 20 лет в свое оперативное управление терминал по хранению нефтепродуктов в порту города Триполи.

Триполи — второй по величине город Ливана, административный центр мухафазы Северный Ливан и крупнейший порт на севере страны, расположен в 60 км от баз ВМФ России в Тартусе (Сирия).

Соглашение предполагает проведение Роснефтью работ по реконструкции и увеличению пропускной мощности нефтетерминала. В своем комментарии о соглашении глава Роснефти Игорь Сечин отметил, что «соглашение позволит Роснефти усилить свое присутствие в регионе, улучшить эффективность существующих интегрированных цепочек поставок, будет способствовать развитию международной торговли компании». Поставки нефти из Сирии на терминал Триполи осуществлялся по магистральному нефтепроводу, работа которого была прервана после событий 2011 года. Война в Сирии постепенно заканчивается, и после восстановления нефтегаза стране потребуются маршруты экспорта нефти, Роснефти вполне под силу не только восстановить, но и увеличить мощность нефтепровода.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить