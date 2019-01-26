ФСК ЕЭС повысит надежность энергообеспечения Сибири, Бурятии и Забайкалья

Москва, , 16:15 — REGNUM 25 января ФСК ЕЭС сообщило о планах работ по реализации программы технического обслуживания и ремонта в девяти регионах Сибирского федерального округа, Забайкальского края и Бурятии, которые будут проведены в течение 2019 года.

В планах компании — расчистка более 6 тысяч гектаров просек линий электропередач для снижения риска пожаров и монтаж 41 тысячи комплектов противоприсадочного оборудования для снижения рисков, связанных с жизнедеятельностью птиц, второй по значимости причин технологических нарушений после гроз. В течение 2019 года на высоковольтных линиях будет установлено 22,9 тысячи новых изоляторов, заменены и усилены 554 опоры ЛЭП, отремонтированы 3,3 тысячи фундамента опор. Предстоит заменить более шести тысяч единиц опорно-стержневой изоляции, в том числе на крупных региональных центрах питания сверхвысокого напряжения, отремонтировать 321 выключатель, 741 разъединитель, 15 компрессоров и пять автотрансформаторов.

Реализация программы необходима для повышения надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Сибири, Бурятии и Забайкалья. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей.