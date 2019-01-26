Казахстан запустил ещё одну стомегаватную солнечную электростанцию

Астана, 26 января 2019, 15:20 — REGNUM В городе Сарань, 23 января 2019 года, состоялось официальное открытие, как заявлено в сообщении пресс-службы главы Карагандинской области, «крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции». На 164 гектарах установлены 307 тысяч солнечных панелей, способных выдавать 100 МВт электрической энергии.
Подключение мощностей к электросетям произошло еще в декабре, и станция в тестовом режиме до официального запуска бесплатно выдавала в пике 60−70 МВт.
Инвестором проекта ТОО «СЭС Сарань», стоимостью, по разным оценкам от 105 до 137 млн долларов, выступила немецкая компания SOLARNET Investment GmbH. Она же построила новую подстанцию и привели в порядок электросети.
Сам процесс строительства СЭС занял всего пять месяцев, но до этого был заморожен в течение трёх лет.
Для облегчения этапа «инвестиционного приземления» в регионе областной администрацией в инвестор, приходящий в регион с деньгами более одного миллиарда тенге (2,7 млн долларов). Куратор работает с «промышленным вкладчиком» не только до подписания инвестконтракта с правительством, но и осуществляет постинвестиционное сопровождение.
ТОО «СЭС Сарань» (SOLARNET Investment GmbH), как иностранный инвестор получил куратора автоматически.
«Он пришёл и говорит: «Я начинаю строить». Мы: «Что надо?». Он: «Нужна земля». Дали. Затем нужна квота из Минэнерго. Сделали. Заходит на проектировку, а ему говорят: «45 дней жди». Каждое изменение к проекту плюс ещё 45 дней. Это невозможно. Мы подключаемся, решаем в рабочем порядке. Далее, ему нужен инвестконтракт с министерством по инвестициям и развитию, а он не знает, как его готовить. Находит каких-то непонятных консалтеров. У меня в команде ребята, которые сами это умеют делать. Они на неделю закрываются, садятся и за него делают бизнес-план и финансовую модель в том виде, как это требует Комитет по инвестициям», — поясняет заместитель акима Карагандинской области по инвестициям Алмас Айдаров.
Кстати, на звание крупнейшей в Центральной Азии СЭС претендует не только Саранская.
10 декабря 2018 года Нурлан Капенов, генеральный директор СЭС «Бурное-Солар», расположенной в Джамбульской области станции заявил, что именно эта солнечная электростанция является самой крупной не только в Центральной Азии, но и в СНГ.
Она построена в два этапа, первые 50МВт были запущены в 2015 году.
Сравним открытую информацию по обеим станциям.
|Мощность, МВт
|Количество панелей, штук
|Площадь,га
|Стоимость,млн долларов
|Владелец
|«Бурное-Солар»
|100,0
|192 192 — Solar World (ФРГ)185 174 — JinkoSolar (КНР)
|300
|135,0(из низ 35,0 — иностранные инвестиции)
|ТОО «Samruk Kazyna — United Green», является совместным предприятием казахстанского государственного ТОО «Самрук-Казына Инвест» (49%) и британской компании United Green Energy Limited (51%)
|«СЭС Сарань»
|100,0
|307 000(владельцы не ответили на вопрос о производителе панелей)
|164
|105,3 (по данным ЕБРР), 137 (по данным акимата области)
|SOLARNET Investment GmbH, ФРГ
Таблица составлена согласно данных ТОО «Samruk Kazyna — United Green», 24.kz, ЕБРР и администрации Карагандинской области.
В текущем году в регионе, кроме стомегаватной Саранской, в работу запустят ещё две СЭС: «Агадырь» (Schulz System Technic, Германия, 50 МВт, 40 млн долларов) и «Гульшат» (КНР, 40 МВт, 32 млн долларов).
Таким образом, Карагандинская область сможет выдавать 190 мегаватт солнечной электроэнергии.
Для сравнения, в 2017 году Карагандинская область на традиционных источниках произвела 15, 415 млн МВт электроэнергии.
Напомним, что в Казахстане поставлена задача к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%.