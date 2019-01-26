Казахстан запустил ещё одну стомегаватную солнечную электростанцию

Астана, , 15:20 — REGNUM В городе Сарань, 23 января 2019 года, состоялось официальное открытие, как заявлено в сообщении пресс-службы главы Карагандинской области, «крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции». На 164 гектарах установлены 307 тысяч солнечных панелей, способных выдавать 100 МВт электрической энергии.

Подключение мощностей к электросетям произошло еще в декабре, и станция в тестовом режиме до официального запуска бесплатно выдавала в пике 60−70 МВт.

Инвестором проекта ТОО «СЭС Сарань», стоимостью, по разным оценкам от 105 до 137 млн долларов, выступила немецкая компания SOLARNET Investment GmbH. Она же построила новую подстанцию и привели в порядок электросети.

Сам процесс строительства СЭС занял всего пять месяцев, но до этого был заморожен в течение трёх лет.

Для облегчения этапа «инвестиционного приземления» в регионе областной администрацией в инвестор, приходящий в регион с деньгами более одного миллиарда тенге (2,7 млн долларов). Куратор работает с «промышленным вкладчиком» не только до подписания инвестконтракта с правительством, но и осуществляет постинвестиционное сопровождение.

ТОО «СЭС Сарань» (SOLARNET Investment GmbH), как иностранный инвестор получил куратора автоматически.

«Он пришёл и говорит: «Я начинаю строить». Мы: «Что надо?». Он: «Нужна земля». Дали. Затем нужна квота из Минэнерго. Сделали. Заходит на проектировку, а ему говорят: «45 дней жди». Каждое изменение к проекту плюс ещё 45 дней. Это невозможно. Мы подключаемся, решаем в рабочем порядке. Далее, ему нужен инвестконтракт с министерством по инвестициям и развитию, а он не знает, как его готовить. Находит каких-то непонятных консалтеров. У меня в команде ребята, которые сами это умеют делать. Они на неделю закрываются, садятся и за него делают бизнес-план и финансовую модель в том виде, как это требует Комитет по инвестициям», — поясняет заместитель акима Карагандинской области по инвестициям Алмас Айдаров.

Кстати, на звание крупнейшей в Центральной Азии СЭС претендует не только Саранская.

10 декабря 2018 года Нурлан Капенов, генеральный директор СЭС «Бурное-Солар», расположенной в Джамбульской области станции заявил, что именно эта солнечная электростанция является самой крупной не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Она построена в два этапа, первые 50МВт были запущены в 2015 году.

Сравним открытую информацию по обеим станциям.

Мощность, МВт Количество панелей, штук Площадь,га Стоимость,млн долларов Владелец «Бурное-Солар» 100,0 192 192 — Solar World (ФРГ) 185 174 — JinkoSolar (КНР) 300 135,0(из низ 35,0 — иностранные инвестиции) ТОО «Samruk Kazyna — United Green», является совместным предприятием казахстанского государственного ТОО «Самрук-Казына Инвест» (49%) и британской компании United Green Energy Limited (51%) «СЭС Сарань» 100,0 307 000(владельцы не ответили на вопрос о производителе панелей) 164 105,3 (по данным ЕБРР), 137 (по данным акимата области) SOLARNET Investment GmbH, ФРГ

Таблица составлена согласно данных ТОО «Samruk Kazyna — United Green», 24.kz, ЕБРР и администрации Карагандинской области.

В текущем году в регионе, кроме стомегаватной Саранской, в работу запустят ещё две СЭС: «Агадырь» (Schulz System Technic, Германия, 50 МВт, 40 млн долларов) и «Гульшат» (КНР, 40 МВт, 32 млн долларов).

Таким образом, Карагандинская область сможет выдавать 190 мегаватт солнечной электроэнергии.

Для сравнения, в 2017 году Карагандинская область на традиционных источниках произвела 15, 415 млн МВт электроэнергии.

Напомним, что в Казахстане поставлена задача к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%.