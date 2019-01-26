Fujian Jinhua обжалует запрет на поставки оборудования в США

Пекин, , 12:49 — REGNUM Китайская компания Fujian Jinhua, специализирующаяся на производстве интегральных микросхем, обжалует решение американского правительства о запрете на поставки оборудования Fujian Jinhua в США. Об этом сообщает Bloomberg.

25 января представитель Fujian Jinhua сообщил, что компания будет добиваться отмены запрета на поставки оборудования в США. Китайская компания направила в администрацию США заявление, в котором потребовала представить доказательства того, что чипы Fujian Jinhua могут представлять угрозу для национальной безопасности США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на поставки оборудования Fujian Jinhua в США вступил в силу 30 октября 2018 года. Продажи чипов китайской компании заблокировало министерство торговли США, заявившее, что оборудование Fujian Jinhua «представляет значительный риск для национальной безопасности США».

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