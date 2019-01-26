Сын президента Туркмении дал старт строительству первого в стране автобана

Ашхабад, , 12:16 — REGNUM В Туркмении состоялась торжественная церемония начала строительства первого в стране автобана протяженностью 600 километров, который будет проложен между туркменской столицей и городом Туркменабат, пишет «Туркменистан сегодня».

Старт строительству новой автомагистрали дал сын президента Туркмении, заместитель главы администрации Ахалской области Сердар Бердымухамедов.

Отмечается, что автобан протяженностью в 600 километров и стоимостью в $2,3 млрд (151,6 млрд рублей) будет иметь восемь полос движения — по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра. На протяжении дороги будут возведены 4 моста через реки, 4 моста через железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями и специальный проход для животных.

Согласно постановлению главы государства строительство автобана должно будет завершиться не позднее декабря 2023 года.

«Высокоскоростная автомагистраль даст возможность Туркмении нарастить объемы транзитных грузоперевозок, а также расширит транспортное взаимодействие с сопредельным Узбекистаном. А после стыковки с трассой «Ашхабад — Туркменбаши» автобан даст прямой выход грузовым потокам к международному морскому порту на Каспии и далее на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана», — подчеркивают в администрации президента Туркмении.

Напомним, что по мнению экспертов, Сердар Бердымухамедов является наиболее вероятным преемником действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметим, что к своим 37 годам, сын Бердымухамедова успел дослужиться до звания полковника и стать доктором наук, дважды быть избранным депутатом республиканского парламента, а также поработать на руководящих постах в госагентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов, в министерстве иностранных дел и ряде других государственных структур.