Суббота, 26 Января 2019 года
17:34:52 МСК

Японская компания Marubeni расширяют присутствие на вьетнамском рынке

Экономика

Корпорация Marubeni планирует новые масштабные инвестиции

Японская компания Marubeni расширяют присутствие на вьетнамском рынке
MASA
Marubeni Oil

Ханой, 26 января 2019, 17:16 — REGNUM  Японская корпорация Marubeni, один из крупнейших японских инвесторов во Вьетнаме, сообщает о грядущем крупном расширении своего присутствия на вьетнамском рынке. Издание VNExpress приводит слова генерального директора отдела АСЕАН и Юго-Восточной Азии корпорации Marubeni Каору Ивасы, заявившего в разговоре с заместителем премьер-министра Вьетнама Чинь Динь Зунгом о планах вхождения в новые сектора вьетнамского рынка.

Японская компания заинтересована в торговле, выработке энергии, производстве сжиженного природного газа, продаже воды для нужд домашних хозяйств и очистке сточных вод. Ранее корпорация анонсировала начало процесса по постройке завода картонной упаковки Kraft of Asia Paperboard & Packaging Coв специальной промышленной зоне в провинции Бариа-Вунгтау.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Чинь Динь Зунг выразил надежду, что японская компания не преминет воспользоваться преимуществами Всеобъемлющего соглашения Транстихоокеанского партнерства, которое вступило в силу 14 января 2019 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить