Компания «Вьетсовпетро» добыла первую нефть на новой платформе

Ханой, , 10:34 — REGNUM 25 января 2019 г. на буровой платформе CTC1-WHP на месторождении Катам (Осетр) компании «Вьетсовпетро», совместному российско-вьетнамскому предприятию, удалось добыть первую нефть. Помимо «Вьетсовпетро», в работе принимало участие генеральное агентство по разведке и добыче нефти и газа, а также корпорация Bitexco в качестве инвестора. Об этом сообщает вьетнамское издание Petrotimes.vn.

Новое месторождение находится в 160 км к юго-востоку от города Вунгтау, в непосредственной близости от месторождений Зонг (Дракон), Гаучанг (Белый медведь) и Батьхо (Белый тигр). Платформа интегрирована в инфраструктуру других платформ «Вьетсовпетро».

Первоначальные объемы добычи составили 1630 тонн в сутки. Добыть первую нефть удалось точно в запланированный срок, сообщает издание Petrotimes.vn.