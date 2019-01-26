Вьетнамская компания сотовой связи получила лицензию на испытание 5G

Ханой, , 10:11 — REGNUM Компания сотовой связи Viettel, принадлежащая Министерству обороны Вьетнама, первая из вьетнамских компаний получила лицензию на испытание услуг сети 5G в стране. Издание VNExpress сообщает, что лицензия выдана на один год до 21 января 2020 г.

По условиям лицензии, компания сможет тестировать услуги сети 5G в 73 локациях в городах Ханой и Хошимин. При этом компании запрещено взимать какую-либо плату за услуги.

Председатель и генеральный директор Viettel Ле Данг Зунг заявил о том, что компания вложила $40 млн. в развитие собственного 5 G чипсета, однако задумывается об использовании технологий Ericsson и Nokia.

Viettel имеет около 60 млн клиентов во Вьетнаме и еще более 30 млн в 10 других странах, преимущественно Азии и Африки.