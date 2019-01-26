Вьетнамская компания Viettel вошла в топ-500 самых дорогих брендов мира

Ханой, , 11:24 — REGNUM На Всемирном экономическом форуме в Давосе агентство Brand Finance озвучило топ-500 самых дорогих брендов мира на 2019 г. Издание VNExpress сообщает, что в этом году в рейтинг впервые вошла вьетнамская компания.

Компания сотовой связи Viettel, принадлежащая Министерству обороны Вьетнама, заняла 478-е место в рейтинге. Бренд Viettel был оценен в $4,32 млрд.

Стоимость бренда Viettel в 2019 году выросла на 35,8% по сравнению с 2018 годом. Высокая оценка бренда во многом обусловлена его присутствием на рынках 10 зарубежных стран, что говорит о высокой конкурентоспособности компании на международном уровне. 2018 год на иностранных рынках был успешным для Viettel: доходы от услуг выросли на 20%, база мобильных абонентов выросла на 70%, а чистый доход от международных операций — на $240 млн, что на 3% выше по сравнению с 2017 годом.

Из 5 тыс. предприятий, боровшихся за место в рейтинге было 500 компаний из Юго-Восточной Азии, но только 8 брендов из ЮВА попали в топ-500. Большинство брендов относятся к сектору телекоммуникаций, нефти и газа, банковского дела.