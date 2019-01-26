Пекин, , 09:53 — REGNUM Объём продаж смартфонов в Китае в четвёртом квартале 2018 года снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт компании Strategy Analytics.

Китайский рынок смартфонов, являющийся крупнейшим в мире, существенно сократился по итогам 2018 года. Так, в четвёртом квартале 2017 года в Китае было продано 121,3 млн устройств, а в том же квартале 2018 года — 107,9 млн. Таким образом, за год продажи смартфонов в Китае упали на 11%.

Эксперты отмечают, что в 2018 году в Китае увеличились циклы замены смартфонов, связанные с сокращением потребительских расходов.

Также аналитики представили структуру рынка смартфонов Китая по итогам четвёртого квартала 2018 года. Лидирующую позицию с 27,8% рынка занимает китайская компания Huawei. В пятёрке крупнейших поставщиков находятся ещё три китайские компании: OPPO (20,8%), Vivo (20,6%) и Xiaomi (9,3%), а также американская компания Apple (10,1%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года американская компания Apple снизила уровень прогнозируемого дохода в первом квартале 2019 года. Глава компании Тим Кук сообщил, что снижение прогнозируемых доходов вызвано падением продаж смартфонов iPhone в Китае.