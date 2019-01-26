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Reuters: прогноз Intel показал снижение роста электронной промышленности

Экономика

Прогноз Intel на первый квартал 2019 года оказался значительно хуже, чем ожидали эксперты

Санта-Клара, США, 26 января 2019, 09:43 — REGNUM  Прогнозируемая прибыль американской компании Intel оказалась значительно ниже, чем ожидали эксперты. Об этом сообщает Reuters.

Intel представила прогноз на первый квартал 2019 года. В компании считают, что выручка за этот период составит $16 млрд, тогда как ранее аналитики прогнозировали $17,35 млрд. Такой прогноз привёл к падению стоимости акций компании на 6,7%.

Исполнительный директор Intel Боб Свон сообщил, что снижение выручки частично объясняется падением объёма продаж чипов в Китае. Он считает, что в 2018 году китайские компании закупали чипы для центров обработки данных во втором и третьем кварталах, а не в четвёртом, как это было ранее. Смещение графиков закупок объясняется опасениями, вызванными американо-китайской торговой войной.

Аналитик Summit Insights Group Киннгай Чан заявил, что рынок микроэлектроники демонстрирует снижение темпов роста. Если эта тенденция продолжится, то показатели Intel могут ухудшиться и в следующих кварталах 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года крупнейшие производители модулей динамической памяти DRAM сократили объём инвестиций в производство. Компании ожидают, что темпы роста производства компьютеров замедлятся в 2019 году.

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Электронная промышленность
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