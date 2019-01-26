Составлен рейтинг самых популярных иномарок на российском вторичном рынке

Москва, , 07:57 — REGNUM В 2018 году легковой автомобиль Ford Focus стал самым продаваемым автомобилем иностранного производства на вторичном автомобильном рынке в России. Об этом сообщает агентство «Автостат», которое подготовило рейтинг самых популярных иностранных автомобилей на вторичном рынке в 2018 году.

По данным агентства, в 2018 году на вторичном рынке автомобилей в России были проданы 137,5 тыс. автомобилей Ford Focus. Это на 4% больше, чем в 2017 года, когда Ford Focus также был в лидерах среди иномарок, проданных на вторичном рынке.

На втором месте оказаласьToyota Corolla. В 2018 году на вторичном рынке авто было продано 105,3 тыс. таких машин. Это на 3% больше, чем в 2017 году.

На третьем месте оказался Hyundai Solaris с показателем 97,5 тыс. автомобилей. Рост к 2017 году составил 22%.

Четвертое место досталось KIA Rio — 87,3 тыс. автомобилей (рост 27%). Пятое место — японский седан Toyota Camry — 80,3 тыс. экземпляров (рост 8%).

Общий объем вторичного рынка автомобилей в России в 2018 году составил около 4 млн автомобилей. Это на 5% больше, чем в 2017 году.