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В РКК «Энергия» сменился руководитель

Экономика

Временно исполняющим обязанности генерального директора РКК «Энергия» назначен Николай Севастьянов

Королёв, Московская область, 26 января 2019, 07:58 — REGNUM  Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» назначил Николая Севастьянова временно исполняющим обязанности генерального директора корпорации. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил нового руководителя РКК «Энергия» 25 января в ходе рабочего визита на предприятие. Временно исполняющим обязанности генерального директора РКК «Энергия» назначен Николай Севастьянов, который ранее возглавлял ЦНИИмаш.

Николай Николаевич Севастьянов пришёл в РКК «Энергия» в 1984 году после окончания учёбы на факультете «Аэрофизика и космические исследования» в МФТИ. В 1992 году он возглавил АО «Газпром космические системы», а в 2005 стал президентом и генеральным конструктором РКК «Энергия». С июня по сентябрь 2018 года Севастьянов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Роскосмоса», а с сентября 2018 года по январь 2019 — и.о. гендиректора ЦНИИмаш.

Внеочередное собрание акционеров РКК «Энергия» по избранию постоянного генерального директора будет проведено в срок до 5 марта 2019 года.

Сергей Романов, исполняющий обязанности руководителя корпорации с августа 2018 года, был утверждён в должности первого заместителя генерального директора предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года был расторгнут трудовой договор с генеральным директором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым.

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