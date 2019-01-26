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ЦНИИмаш возглавил новый генеральный директор

Экономика

Победителем конкурса на замещение должности генерального директора ЦНИИмаш признан Сергей Коблов, ранее возглавлявший Инжтехцентр Минобороны России

Королёв, Московская область, 26 января 2019, 07:29 — REGNUM  Победителем конкурса на замещение должности генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) признан Сергей Коблов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

25 января комиссия под руководством исполняющего обязанности заместителя генерального директора «Роскосмоса» Ивана Харченко подвела итоги конкурса, определившего нового руководителя ЦНИИмаш. Комиссия решила, что на должность генерального директора головного научно-исследовательского института «Роскосмоса» будет назначен Сергей Коблов.

Сергей Владимирович Коблов окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. Он начал трудовую деятельность в 1983 году в конструкторском бюро «КУЛОН». С 2012 по 2015 годы возглавлял Информационный центр персонифицированного учета. С 2016 года до перехода в ЦНИИмаш руководил Инжтехцентром Минобороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года исполняющим обязанности генерального директора ЦНИИмаш был назначен Николай Севастьянов.

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