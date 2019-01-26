Добыча угля в Таджикистане: рекорд побили, но до плана не дотянули

Душанбе, , 02:31 — REGNUM В 2018 году в Таджикистане добыли более 1,9 млн тонн угля. Об этом 25 января, сообщило министерство промышленности и новых технологий, подчеркивая, что побит очередной рекорд по его добыче.

В минувшем году уголь добывали на девяти месторождениях горняки 12-ти компаний. Большую часть произвела компания «Шахта Фон-Ягноб», на ее долю пришлось 46% от всего объема добычи в стране. Вторым по добыче угля стало ООО «Талко-Ресурс» — 23%, тройку лидеров замыкает Департамент по добыче угля ООО «Таджикский металлургический комбинат», добывший 18% от общего объема.

На экспорт, по официальным данным, в 2018 году ушло порядка 45 тысяч тонн. Внутри страны основным потребителем угля (831 тыс. тонн) стала теплоэлектроцентраль «Душанбе-2».

Отметим, что на протяжении последних лет Таджикистан наращивает объемы добычи угля, устанавливая новые для страны рекорды . Однако, несмотря на то, что в отчетный объемы добычи 2018 года также стали рекордными, они не достигли планового показателя — 2 млн тонн.

Напомним, в 2017 году в Таджикистане было произведено около 1,7 млн.