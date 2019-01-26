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Молдавия: до 20% доходов населения — деньги гастарбайтеров

Экономика

В 2018 году трудовые мигранты прислали в страну $1,26 млрд

Молдавия: до 20% доходов населения — деньги гастарбайтеров
Иллюстрация: Samopoznanie.ru

Кишинёв, 26 января 2019, 02:03 — REGNUM  Объем денежных переводов в Молдавию от гастарбайтеров из-за рубежа в 2018 году вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,26 млрд. Об этом сообщили в Нацбанке Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Денежные переводы из-за границы остаются важным источником доходов граждан. Для сельского населения переводы гастарбайтеров составляют 19,9% доходов. Для городского населения этот показатель ниже — 7,2%.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.

С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, сейчас — лишь чуть более четверти.

Читайте ранее в этом сюжете: Переводы гастарбайтеров в Молдавию растут, доля рубля падает

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Экономика Молдавии
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