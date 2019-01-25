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МВФ предрекает Греции экономический подъём

Экономика

Правительству Ципраса рекомендовано продолжать реформы

МВФ предрекает Греции экономический подъём
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 25 января 2019, 22:51 — REGNUM  Международный валютный фонд ожидает экономического подъёма в Греции в 2019 году, 25 января передает агентство Associated Press.

Согласно прогнозу МВФ, в наступившем году рост греческой экономики составит 2,4% по сравнению с 2,1% в 2018 году. МВФ «с оптимизмом» смотрит на перспективы рынка труда в Греции и считает «устойчивой» возможность Греции оплачивать внешний долг.

МВФ рекомендует правительству Алексиса Ципраса продолжать экономические реформы, чтобы «сохранить динамику» роста.

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Экономический кризис в Греции
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