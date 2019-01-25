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Козак: Правительство не вернется к обсуждению соцнорм на электроэнергию

Экономика

Вопрос закрыт

Козак: Правительство не вернется к обсуждению соцнорм на электроэнергию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электроэнергия

Москва, 25 января 2019, 21:57 — REGNUM  Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, заявил, что вопрос о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, которые бы устанавливались в зависимости от нормы потребления, закрыт. Об этом Козак заявил журналистам сегодня, 25 января.

Сперва, в эфире телеканала «Россия 24» Козак заявил, что после детального обсуждения данной инициативы в правительстве было решено отложить обсуждение данного вопроса на неопределенный срок.

Однако затем в беседе с журналистам вице-премьер сказал, что нынешнее правительство не собирается возвращаться к обсуждению этого вопроса.

«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся, бесполезно. Он закрыт», — сказал Козак.

Вице-премьер уточнил, что отказ от идеи введения дифференцированных тарифов на электроэнергию обусловлен в том числе и тем, что финансовая нагрузка на граждан России и без того слишком велика. Так, увеличение НДС на 2 п.п. повлекло рост цен на товары и услуги во всех секторах экономики.

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