Цены на нефть растут из-за кризиса в Венесуэле

Лондон, , 22:01 — REGNUM Мировые цены на нефть растут на фоне политического кризиса в Венесуэле, 25 января передает агентство Reuters.

С начала торгов нефть марки Brent выросла на 42 цента (0,69%) до $61,51 за баррель, нефть WTI — на 47 центов (0,88%) до $53,60 за баррель.

К росту цен привели новости из Венесуэлы — эксперты ожидают значительного снижения экспорта из латиноамериканской страны из-за политического кризиса и новых санкций США.

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