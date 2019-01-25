Что Гройсман оставит после отставки: дефолт и спад производства — эксперт

Киев, , 21:22 — REGNUM В 2019 году Украину ожидает спад промышленного производства и проблемы с погашением внешних долгов. Об этом 25 января написал на своей странице в «Фейсбук» директор проекта Институт развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Что кабмин Гройсмана нам оставит после своей отставки? Судя по всему, оставит нам только два выхода из этого финансово-экономического кризиса — плохой и очень плохой. В ходе реализации первого нас до конца 2019 года ждет еще больший спад в промышленности, безработица и обнищание населения. При втором — Украина едва переживет дефолт и надолго попадет в списки стран-банкротов. Конечно, Владимир Гройсман до отставки по-прежнему будет излучать оптимизм на заседаниях Кабмина, будет еще несколько месяцев пытаться что-то сделать, но как всегда так ничего и не сделает», — отметил Гончаров.

По его словам, Киеву лучше объявить дефолт по внешним долгам, чтобы сохранить капитал.

«А сегодня чуть ли не главная беда Украины — это долги. Долги всем и, прежде всего, МВФ. Говоря начистоту, мне представляется более реалистичным и экономически грамотным — объявить дефолт у нас в стране до конца 2019 года. К тому же наш государственный долг сегодня очень неустойчивый, а капитал довольно динамично перемещается из Украины. Любой финансист знает, когда лимит на одного заемщика достигает верхней планки, он вынужден либо сокращать свою задолженность (если работает с прибылью, чего сейчас не скажешь об Украине — огромный дефицит бюджета-2019 тому подтверждение), либо объявляет дефолт. Мы должны быть готовыми к худшему варианту», — пишет Гончаров.

Он также допускает подорожание доллара в 2019 году до 30 грн.

«Если экономический рост в Украине не достигнет 3% — 4% по итогу текущего года, и если наши власти не смогут вернуть иностранных инвесторов на украинские рынки капитала, не восстановят доверие к нацвалюте, нашему платежному балансу — то тогда гривна будет сильно ослаблена, «американец» будет стоить более 30 гривен. Соответственно, наша экономика получит серьезный финансовый удар — и даже в краткосрочном периоде некоторое улучшение торгового баланса не компенсирует объемы бегства капитала из Украины», — пишет Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году Украина должна погасить долги на сумму около 427 млрд грн (15,359 млрд долл.). Это почти треть бюджета страны.

«У нас бюджет следующего года составит 1,2 триллиона гривен? и из этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов, то есть третью часть бюджета», — рассказал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр признался, что повышение цен на газ для населения и промышленности связано с необходимостью погашения внешних долгов и нежеланием правительства объявлять дефолт перед кредиторами.