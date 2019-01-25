Asahi покупает английскую Fuller's за $327 млн

Токио, , 21:23 — REGNUM Японская компания Asahi купит пивоваренный бизнес английской компании Fuller Smith & Turner's за $327 млн, 25 января передает агентство Associated Press.

Соглашение включает флагманский продукт компании London Pride и пивоварню Griffin в лондонском Чизвике, являющуюся «родиной» эталонных биттеров и портеров Fuller's.

Уточняется, что Fuller Smith & Turner's, в собственности которых остаётся ресторанный бизнес, сохранят право использования марки Fuller's на внутреннем рынке.

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