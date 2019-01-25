Роснефть сохранила свою долю на российском рынке автомобильных топлив

Москва, , 19:10 — REGNUM 24 января Роснефть опубликовала предварительные данные по объему производства автомобильных топлив по итогам 2018 года. По сравнению с 2017-м годом рост составил порядка 2%, объем произведенной продукции составил 39,1 млн тонн.

Суммарная проектная мощность основных нефтеперерабатывающих заводов Роснефти на территории России составляет 118,4 млн тонн нефти в год, в 2018 было переработано 103,5 млн тонн нефти, на 3 млн тонн больше, чем в 2017 году. Роснефть по итогам года по-прежнему обеспечивает до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив в России.

На протяжении 2018 года Роснефть продолжала реализацию программы модернизации своих перерабатывающих мощностей, общий объем инвестирования в которую должен составить более 1,4 трлн рублей. В течение минувшего года построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило Роснефти существенно увеличить выпуск бензина пятого класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. В 2018 г. компания вывела на рынок новые виды автомобильных бензинов: высокооктановый Pulsar 100, а также Евро 6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.

Полный отчет итогов работы в 2018 году Роснефть должна предоставить в феврале 2019 года.